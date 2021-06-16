هشام توفيق: بدء اختبارات السيارة الكهربائية نصر E70 في الشوارع المصرية أول يوليو

دوت الخليج – أعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، البدء في اختبارات السيارة الكهربائية نصر E70 في الشوارع المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشار توفيق إلى استيراد 13 سيارة لتجربتها منها، 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية “نصر E70” المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على على المواطنين والاقتصاد.

وتابع “توفيق” في كلمته أنه تم اختيار شركة دونج فينج، وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات.

وأشار إلى اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وأنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض وتأكيد نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات، ومن ثم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

وأكد توفيق حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع، بدءا بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى في تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية “نصر E70″، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة، وثالثة في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.