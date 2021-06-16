مال وأعمال

محمد شاكر يؤكد استعداد القطاع لتلبية التغذية المطلوبة للسيارات الكهربائية

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دوت الخليج – أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة.

كما أشار شاكر، خلال حفل إطلاق السيارة الكهربائية نصر E70، إلى تعاون الوزارة لإنجاح هذا المشروع والمساهمة في تهيئة البنية التحتية لتشجيع السيارات الكهربائية، واستعداد قطاع الكهرباء الكامل لتلبية الاحتياجات المطلوبة من التغذية الكهربائية.

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ودعا إلى الحرص على اقتناء السيارة الكهربائية المصرية عند طرحها بالأسواق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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