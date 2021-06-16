النصر للسيارات: مساع إعادة إحياء الشركة ضمن جهود تعميق التصنيع المحلي

دوت الخليج – قال المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات إن جهود إعادة إحياء الشركة تأتي في إطار الحرص على تعميق صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأشار الخولي، خلال حفل إطلاق السيارة نصر E70، إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية.

أوبر: سنواصل الاستثمار بكثافة في مصر

ومن جانبه، قال أحمد خليل مدير عام شركة أوبر في مصر: “نحن فخورون بتعاوننا الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركة النصر لصناعة السيارات، وبإختيار شركة أوبر للنقل التشاركي لاختبار السيارات الكهربائية لأول مرة في مصر. لطالما كانت الاستدامة من أهم مهماتنا العالمية، ولذلك تعهدنا بتسهيل رحلات خالية من الانبعاثات الضارة عبر وسائل تنقُّل كهربائية بالكامل في جميع أسواقنا بحلول عام 2040.

وأضاف أن توحيد مجهوداتنا نحو إعادة البناء بشكل أفضل هو ما سيساهم في خلق نظام بيئي متكامل ومستدام، مما يتسق مع رؤية الحكومة المصرية لعام 2030. وسنواصل الاستثمار بكثافة في مصر، وسنُكرس تكنولوجيا أوبر للمساعدة في انتشار وتعزيز مفهوم المواطنة النشطة والاقتصاد الأخضر لدعم المجتمع”.

وبدوره، أعرب شمس الدين عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية بشركة إنفينتي، عن استعداد الشركة للتوسع في إنشاء عدد كبير من محطات شحن السيارات الكهربائية.

حسن علام القابضة: تحويل جزء من أسطول سيارات الشركة للعمل بالكهرباء

ومن ناحيته، قال المهندس عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إنها تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على البعد البيئي في التنمية المستدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد المائية؛ لإيمان الشركة بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية وتحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة.

وأضاف: “نسعى من خلال عملنا في السوق المصرية لأكثر من 85 عاماً لدعم وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية والاقتصاد والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة”.

وتابع: “ووفقاً لمبادرة وزارة قطاع الأعمال العام لإحلال وتحويل السيارات للطاقة النظيفة والمتجددة، فقد كانت حسن علام من أوائل الشركات التي أخذت بزمام المبادرة لتحويل جزء من أسطول سياراتها إلى سيارات كهربائية من خلال بروتوكول التعاون المشترك مع شركة النصر لصناعة السيارات، وفي إطار إحياء واستعادة شركة النصر لمكانتها كواحدة من أعرق الشركات الوطنية والتي تمثل علامتها فخر للصناعة المصرية على مدار عدة أجيال، هذا بالإضافة إلى التعاون مع كبرى مصنعين وحدات شحن السيارات الكهربائية للعمل على إعداد البنية التحتية الخاصة لشحن السيارات بالكهرباء”.

مصر للتأمين الشريك التأميني لمشروع صناعة السيارات الكهربائية في مصر

وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين- إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين: نشهد اليوم بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات بمشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر هذا المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد جودة أن شركة مصر للتأمين تسعى الي تقديم الدعم وتضع خبراتها التأمينية لخدمة جميع المشروعات الوطنية، لافتا إلى أنها الشريك التأميني لمشروع صناعة السيارات الكهربائية في مصر لتوفير الحماية والتغطية التأمينية الملائمة للمشروع.