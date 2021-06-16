الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة قرب الصفر ويلمح لزيادتها في 2023

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وكالات – قدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.
وشدد الفيدرالي على تعهده بانتظار “مزيد من التقدم الكبير” قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.
ولا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى الفدرالي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.
ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.
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