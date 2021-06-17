مال وأعمال

أبوظبي تتسلم أول شحنة من عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا

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وكالات – قال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن أبوظبي تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب لعلاج فيروس كورونا، لتصبح أول مدينة في العالم تتسلم هذا العقار.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وافقت على الاستخدام الطاريء لعقار سوتروفيماب في مايو الماضي، قائلة إنه “يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم”.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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