نادي المملكة المتحدة يفاوض هيئة قناة السويس حول تعويض حادث إيفرجيفن

إسلام فضل – أعلن نادي المملكة المتحدة للحماية ‎والتعويض أنه وشركات التأمين الأخرى ذات الصلة بالسفينة “إيفرجيفن” يخوضون حاليا مفاوضات جادة وبناءة مع هيئة قناة السويس، بناءً على تفويض من المالك، فيما يتعلق بمطالبات الهيئة بالتعويض عن حادث جنوح السفينة بالمجرى الملاحي.

وأضاف نادي الممكلة المتحدة أنه يأمل في إنهاء هذه المفاوضات ‎بصورة إيجابية في المستقبل القريب.

وأوضح أن الإجراءات القضائية التي بدأها مالكو السفينة “إيفرجيفن” في المحكمة العليا بلندن لتحديد مسئوليات جميع الأطراف المعنية بهذا الحادث ستعقد جلسات استماع إجرائية في المستقبل القريب.

وأكد النادي أن هذه الإجراءات ‎القضائية ليس لها أي علاقة بهيئة قناة السويس.

وكانت هيئة قناة السويس قد طالبت الشركة المالكة لإيفرجيفن بتعويض بلغ 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي قبل أن تخفض القيمة المطلوبة إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار من المبلغ لإنهاء احتجاز السفينة.

وفي المقابل، عرضت الشركة المالكة للسفينة دفع تعويض قدره 150 مليون دولار. ولم تعلق شركة شوي كيسن على المفاوضات.