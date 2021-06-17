مال وأعمال

كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار بسبب كريستيانو رونالدو

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وكالات – لا يزال تداعيات إبعاد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو زجاجة كوكاكولا خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين مستمرة؛ إذ أغلق سهم الشركة، أمس، عند أدنى مستوى له منذ 26 مايو الماضي.

وخسرت شركة كوكاكولا 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ الواقعة.

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وكان نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو قد أبعد زجاجة كوكاكولا من أمام الطاولة التي جلس خلفها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مبارة البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020، يوم الإثنين الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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