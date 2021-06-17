- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – لا يزال تداعيات إبعاد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو زجاجة كوكاكولا خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين مستمرة؛ إذ أغلق سهم الشركة، أمس، عند أدنى مستوى له منذ 26 مايو الماضي.
وخسرت شركة كوكاكولا 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ الواقعة.
وكان نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو قد أبعد زجاجة كوكاكولا من أمام الطاولة التي جلس خلفها خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مبارة البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020، يوم الإثنين الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار بسبب كريستيانو رونالدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.