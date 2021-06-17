مال وأعمال

المصارف الأسترالية الكبرى تعلن عن أعطال في خدماتها الإلكترونية

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وكالات _ أعلنت المصارف الأسترالية الكبرى الخميس عن انقطاعات تؤثر على خدماتها الالكترونية وتطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت، مؤكدة أنها تحاول تحديد السبب في أسرع وقت ممكن.

وقال “كومونولث بنك” أكبر مصرف استرالي، لوكالة “الفرنسية” “تبين لنا أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل في الوصول إلى خدماتنا”.

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وأضاف أن “هذه المشكلة تطال الكثير من المؤسسات بما في ذلك العديد من المصارف الكبيرة”.

هذا وأفادت وكالة “” منذ قليل بأن المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الأمريكية الكبرى “أمريكان إيرلاينز” و”ساوث وست إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” قد تعطلت.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، إن شركة “ساوث ويست إيرلاينز” أوقفت رحلاتها الجوية بسبب مشكلة في نظام الحجز لديها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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