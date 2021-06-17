ميادة راغب: 2.5 مليار دولار حجم محفظة المشروعات القائمة بين مصر وجايكا حاليا

إسلام فضل _ كشفت ميادة راغب، ممثل أول إقليميّ لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” في مصر، أن محفظة المشروعات القائمة بين مصر وجايكا خلال الفترة الحالية تبلغ 2.5 مليار دولار لتغطي نحو 12 مشروعًا في قطاعات الكهرباء والنقل والسياحة والآثار والري والصحة.

وأوضحت راغب في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، أن الهيئة تركز خلال الفترة الحالية على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية والنقل في السوق المصرية.

وكشفت أن الهيئة تدرس خلال الفترة الحالية تقديم تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع الحكومة المصرية وسيتم اكتمال الدراسة وصياغة البرنامج قبل نهاية العام الجاري، وتقوم الجايكا بالتعاون الفني في مجال كفاءة الطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة تنمية الاستثمار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت أن الهيئة وقعت عقدًا تمويليًّا في مارس الماضي مع بنك مصر بقيمة 100 مليون دولار مخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وهو أول تمويل موجه للقطاع الخاص بشكل مباشر في مصر، موضحة أن هناك مفاوضات مع عدة بنوك وشركات خلال الفترة الحالية لتمويل ذلك القطاع.

وأشارت ممثل أول إقليميّ لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” في مصر، إلى أن الهيئة تدرس خلال الفترة الحالية ضخ تمويلات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم القطاع.

وتابعت أن الهيئة وقعت الفترة الماضية مع وزارة الموارد المائية عقدًا بقيمة 50 مليون دولار لمشروع قناطر الديروط، موضحة أنه تم الانتهاء من المناقصة وأستقبال عروض الشركات وحاليًا هي قيد الدراسة.

وردًّا على أهمية الأمن المالي ودعمًا لهذا القطاع ذكرت أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لهذا الملف وخاصة مشروعات تحلية المياه، وسوف نسعى لتعميق التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال.

وأضافت أنه في مجال النقل تم تمويل المرحلة الأولى في الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 300 مليون دولار كشريحة أولى حيث من المتوقع أن يربط بين الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير المنفذ بدعم وتمويل من جايكا.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء وافتتاح 43 مدرسة مصرية يابانية في مصر حتى الآن، ونستهدف الوصول إلى 100 مدرسة حيث وقعت جايكا اتفاقية تمويل بقيمة 18.6 مليار ين ياباني مع وزارة التربية والتعليم عام 2018، وتهدف إلى تقديم الدعم المالي للوزارة من أجل نشر نظام التعليم الياباني في مصر.

وكشفت أن الهيئة تعمل حاليًا مع وزارة الصحة في ملف التأمين الصحي الشامل من خلال تقديم الدعم الفني، وندرس ضخ تمويلات في القطاع قبل نهاية العام الجاري.

وقالت راغب إن جايكا تعتز بالشراكة مع الحكومة المصرية وتتطلع إلى تعزيز هذا التعاون في المستقبل حيث تعد مصر حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليمي.