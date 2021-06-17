تعيين محمد مشهور عضوا منتدبا للتمويل متناهي الصغر في القابضة المصرية الكويتية

اختارت الشركة القابضة المصرية الكويتية، محمد مشهور الرئيس السابق لشركة ريفي، عضوًا منتدبًا لنشاط التمويل متناهي الصغر.

وقالت مصادر لحابي، إن مشهور انضم رسميًّا للشركة القابضة المصرية الكويتية وتسلم مهام عمله كرئيس تنفيذي لنشاط التمويل متناهي الصغر اعتبارًا من منتصف يونيو الجاري.

ويتمتع محمد مشهور بخبرة مصرفية تفوق 30 عامًا، عمل خلالها في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، في عدد من مجالات العمل المصرفي أبرزها التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الفروع، والعمليات المصرفية.

وتقدم محمد مشهور، في نهاية شهر فبراير الماضي، باستقالته من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي للتمويل متناهي الصغر، ليرحل عن مجموعة شركات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وتولى محمد مشهور منصب العضو المنتدب لشركة ريفي ذراع بنك الاستثمار سي آي كابيتال في مجال التمويل متناهي الصغر، لمدة تزيد على عامين.

وشغل محمد مشهور منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في يوليو 2017، كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في أول تشكيل لمجلس الإدارة في يونيو 2015.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح 53.01 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 40.72 مليون دولار أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة لتسجل 178.64 مليون دولار بنهاية مارس 2021، مقابل 152.32 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وتعمل الشركة القابضة المصرية الكويتية والتي تأسست عام 1997، في نطاق القطاع المالي المتنوع مع التركيز على إدارة الأصول وبنوك الحفظ.