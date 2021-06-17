مال وأعمال

وزير الإسكان يبحث مع مستثمرين سعوديين فرص التعاون المشترك

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار فى مصر فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرحب بالاستثمار في المجالات المختلفة من قِبَل أشقائنا السعوديين.

وأضاف أن المستثمر المصري والمستثمر العربي يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أي تفرقة بينهما وسيكون هناك تعاون أكبر في الفترة المُقبلة، حيث نعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار ببندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، اليوم الخميس، وعدداً من المستثمرين السعوديين لبحث فرص التعاون المشترك وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة في مصر بحضور مسئولي وزارة الإسكان.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن هناك توجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للمستثمرين السعوديين بتوسيع استثماراتهم في مصر.

أضاف: “نحن جاهزون للاستثمار في مصر وفتحنا مكتباً تابعاً لمجلس الأعمال السعودي المصري لهذا الغرض وندعو المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر”.

وأوضح العامري أن هناك فرصاً عظيمة للاستثمار في مصر وستكون هناك استثمارات خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة أكبر مما نتوقع، ولدينا حالياً نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعودي جاهزون للاستثمار في مصر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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