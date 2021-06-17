البورصة توضح السعر المرجعي وإجراءات تداول سهم أيكون بعد التقسيم

فهد حسين – أعلنت البورصة، اليوم الخميس، بدء التداول على أسهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – أيكون، بعد تقسيمها أفقياً إلى شركتين هما شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – أيكون (شركة قاسمة) وشركة تنمبة للاستثمار العقارى (شركة منقسمة).

وقررت لجنة العمليات أن يكون السعر المرجعى لسهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – أيكون (شركة قاسمة) يساوى: سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 10.33 جم بتاريخ 13/6/2021) مضروباً فى صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة في 31/12/2019 منسوباً الى اجمالى صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم في 31/12/2019 (81%) ليكون السعر المرجعى للسهم قدره 8.37 جنيه.

كما قررت البورصة أن تكون القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – أيكون (شركة قاسمة) 100,000 جنيه.

وأوضحت أن السعر المرجعى لسهم شركة تنمية للاستثمار العقارى (شركة منقسمة) يساوى، سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 10.33 جم بتاريخ 13/6/2021) مضروباً فى صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة في 31/12/2019 منسوباً الى اجمالى صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم في 31/12/2019 (19%) ليكون السعر المرجعى للسهم قدره 1.96 جنيه.

وأضافت البورصة ، أن القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة تنمية للاستثمار العقاري (شركة منقسمة) تكون 100,000 جنيه.

ورفعت البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 17/6/2021 شريطة نشر تقريرى الإفصاح وفقاً لاحكام المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.

وحددت البورصة التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على السهم ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرج به.

وأكدت على ادراج أسهم شركة تنمية للاستثمار العقارى (شركة منقسمة) بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصرى.

وأشارت إلى استمرار إدراج أسهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – أيكون (شركة قاسمة) وادراج أسهم شركة تنمية للاستثمار العقارى (شركة منقسمة) بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.