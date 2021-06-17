أموك تستهدف أرباحا صافية بقيمة 200 مليون جنيه 2021-2022

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فهد حسين – أقر مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، الموازنة الرأسمالية المقترحة للعام المالي 2021-2022 بإجمالي 227 مليون جنيه.
وتستهدف شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، بالموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للعام المالي 2021-2022 صافي ربح قدره 200 مليون جنيه.
وأظهرت قائمة الدخل المقترحة للعام المالي المقبل، إيرادات مستهدفة بقيمة 10.19 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه معتمدة للعام المالي 2020-2021.
كانت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، عن فترة أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، كشفت تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية،
على أساس سنوي، مسجلة صافي ربح بلغ 103.31 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 152.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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