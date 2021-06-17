صادرات حديد عز ترتفع 47% مسجلة 269 مليون دولار خلال 3 أشهر

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فهد حسين – كشفت شركة حديد عز، عن زيادة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة، بأن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2021 بلغ 269 مليون دولار، مقابل 183 مليون دولار تمثل قيمة صادراتها عن الربع الأخير من العام الماضي.
وأضافت أن صادراتها خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت بواقع 208 ملايين دولار من الصلب المسطح، و61 مليون دولار من لفائف حديد التسليح، فيما بلغت 137 مليون دولار من الصلب المسطح و46 مليون دولار من لفائف حديد التسليح الربع الأخير من 2020.
كانت البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من العام الجاري قد أظهرت تحولها للربحية مسجلة 1.18 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في الربع الأول من 2020.
وارتفعت مبيعات حديد عز خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس إلى 13.49 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 10.78 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020.
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