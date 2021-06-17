مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة 5 نقاط أساس

دوت الخليج – أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه سيرفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بعدد 5 نقاط أساس اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضح المركزي الإماراتي، إن القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بعدد 5 نقاط أساس في اجتماعه أمس الأربعاء.

وسيكون سعر الأساس الجديد الذي حدده مصرف الإمارات المركزي 15 نقطة أساس، بحسب بيان للمصرف.

وأبقى المصرف المركزي على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وذكر المركزي الإماراتي، أن سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.