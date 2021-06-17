البورصة توافق على سير أسيوط الإسلامية للتجارة في إجراءات الشطب الاختياري

دوت الخليج – قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية برأس مال قدره 66,85 مليون جنيه موزع على عدد 6684653 سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم”.

وأكدت البورصة، في بيان لها، على أن يتم شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 28.5 جنيه مصري وذلك طبقا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وتنفيذا للتعهد المشار اليه في عرض الشراء المنفذ بتاريخ 30 مارس 2021.

وألزمت البورصة الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتا الانتشار بتفاصيل عملية الشراء، على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري وفقا للمواعيد المشار إليها في هذا الإعلان.

وكلفت الإدارة المختصة بقطاع القيد بإخطار قطاع العمليات بقرار لجنة القيد لإعمال شئونها والتنسيق مع الشركة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لأسهم المعترضين بما يتفق والمادة (55) من قواعد القيد وما ورد بالمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وقررت اللجنة أيضا أن تقوم الإدارة المختصة بقطاع القيد بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد اخطارها من قطاع العمليات بتنفيذ عملية الشراء لما عُرض للبيع من أسهم، مع حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة المصرية، وإخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك.

كما قررت نقل تداول أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارةإلى القائمة (د) وفقا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 20/6/2021.