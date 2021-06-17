إيرادات بايت دانس الصينية تتضاعف خلال 2020 لتتجاوز 34 مليار دولار

العربية نت _ تضاعفت إيرادات شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك خلال عام 2020 لتتجاوز 34 مليار دولار.

وقالت الشركة في مذكرة إلى موظفيها، إن صافي الخسائر ارتفع إلى 45 مليار دولار بسبب الإجراءات المحاسبية لتعويض الموظفين، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية 93% إلى 19 مليار دولار.

ولدى الشركة الصينية نحو ملياري مستخدم نشط شهريا لتطبيقاتها التي تشمل تيك توك والمماثل المحلي لها في الصين Douyin.

وكانت مصادر ذكرت لـ”بلومبرج” أن تقييم شركة بايت دانس ارتفع إلى 250 مليار دولار في السوق الثانوية خلال مارس.

ويجعل هذا التقييم الشركة أعلى قيمة من شركات مثل Exxon Mobil وCoca-Cola.

وارتفع تقييم الشركة خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع توقعات طرحها للاكتتاب العام. ويأتي الارتفاع رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بالشركة بسبب التعنت الذي مارسته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضدها.

وكان ترمب يسعى لإجبار الشركة الصينية على بيع تطبيق تيك توك بدعوى تهديد الأمن القومي، لكن قرار الرئيس بايدن الأخير رفع الحظر عن الشركة في الولايات المتحدة. وقد بلغ تقييم الشركة 140 مليار دولار خلال الجولة التمويلية الأخيرة.