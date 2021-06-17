المتحدة للإسكان تقر خفض رأس المال إلى 343 مليون جنيه وتعديل 3 مواد بالنظام الأساسي

فهد حسين – وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للاسكان والتعمير، في اجتماعها أمس الأربعاء، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 354 مليون جنيه إلى 343.12 مليونا عبر إعدام أسهم خزينة وفقا لرصيدها في نهاية ديسمبر 2020 وعددهم 8710913 سهم.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، بقرار الجمعية غير العادية على تعديل المواد 6 و7 و 24 من النظام الأساسي على النحو التالي:

المادة السادسة تنص على تحديد رأس المال المرخص به بقيمة 675 مليون جنيه والمصدر والمدفوع 343115265 جنيه موزعة على 274492212 سهما قيمة كل منها 1.25 جنيه.

كما نصت المادة 7 بعد التعديل على أن يتكون رأس المال من 274492212 سهم، قد تم الاكتتاب فيها على النحو التالي: “بايونيرز القابضة بعدد 91698776سهم وبنسبة 33.41%، مصر لتأمينات الحياة 21426300 سهم بنسبة 7.81%، وشركة سمو للاستشارات بعدد17295468 سهم بنسبة 6.3%، ومصر للتأمين 15713651 سهم بنسبة 5.72%، وشركة الحصن للاستشارات 14300000 سهم بنسبة 5.21%، وإبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي بعدد 43861379 سهم بنسبة 15.98%، والمساهمون الآخرون بعدد 70196638 سهم بنسبة 25.57%.

كما نصت أيضا المادة 24 بعد التعديل على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا، كما يكوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة.