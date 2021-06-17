البورصة تمنح 17 شركة مهلة إضافية لإرسال القوائم المالية

دوت الخليج – قررت لجنة القيد بالبورصة، في اجتماعها أمس الأربعاء، منح قائمة من 17 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر 6 مايو الماضي، للالتزام بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وأكدت البورصة على أن يتم عرض الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لإعمال شئونها، بعد انتهاء المهلة الجديدة.

وجاء قرار البورصة إشارة إلى أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد و بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وتشمل قائمة الشركات كل من”( أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادى العالمية للاستثمار و التنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، دايس للملابس الجاهزة، التعمير والاستشارات الهندسية (أرسلت المستقل)، بى اى جى للتجارة والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أجواء للصناعات الغذائية – مصر (أرسلت المستقل)، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، القلعة للاستشارات المالية،الاهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار،صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر،الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، الشروق الحديثة للطباعة و التغليف،اسيك للتعدين – اسكوم).