مال وأعمال

البورصة تمنح 17 شركة مهلة إضافية لإرسال القوائم المالية

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دوت الخليج – قررت لجنة القيد بالبورصة، في اجتماعها أمس الأربعاء، منح قائمة من 17 شركة مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر 6 مايو الماضي، للالتزام بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وأكدت البورصة على أن يتم عرض الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لإعمال شئونها، بعد انتهاء المهلة الجديدة.

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وجاء قرار البورصة إشارة إلى أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد و بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية.

وتشمل قائمة الشركات كل من”( أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادى العالمية للاستثمار و التنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، دايس للملابس الجاهزة، التعمير والاستشارات الهندسية (أرسلت المستقل)، بى اى جى للتجارة والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، أجواء للصناعات الغذائية – مصر (أرسلت المستقل)، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، القلعة للاستشارات المالية،الاهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار،صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر،الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون، الشروق الحديثة للطباعة و التغليف،اسيك للتعدين – اسكوم).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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