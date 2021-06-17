البورصة تقرر إدراج وتداول أسهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بالقائمة د

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دوت الخليج – قررت لجنة القيد بالبورصة، إدراج وتداول أسهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، إلى القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 20 يونيو الجاري.
وجاء قرار اللجنة بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، في ضوء عدم كفاية خطة عمل لنشاط الشركة والتي كان يستوجب اعدادها والافصاح عنها حفاظا على حقوق المساهمين في ضوء المستجدات على مجلس الادارة.
ويعني الانتقال إلى القائمة “د”، أنه لن يكون بمقدور المستثمرين الآن شراء أسهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية على الهامش، ولن تكون الأسهم مقيدة في القائمة المسموح بالتداول عليها في نفس اليوم.
كما سينخفض الحد الأعلى والأدنى لصعود الأسهم وهبوطها من 10% حاليا إلى 5% فقط.
وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع خسائرها الصافية بنسبة 84% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة 554.33 ألف جنيه من 301.13 ألف جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
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