أرباح الأهرام للطباعة والتغليف ترتفع 141% خلال 3 أشهر

فهد حسين – حققت شركة الأهرام للطباعة و التغليف، نموا بنسبة 141% بأرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

واظهرت القوائم المالية للشركة، تسجيلها 1.19 مليون جنيه أرباحا صافية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 494.61 ألف جنيه لنفس الفترة من 2020.

وتقلصت إيرادات النشاط الجاري لدى الأهرام للطباعة والتغليف خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 9.63 مليون جنيه، من 17.7 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كانت الشركة قد تحولت للخسائر العام الماضي متكبدة 2.9 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 2.1 مليون جنيه خلال عام 2019، كما ارتفع صافي المبيعات خلال العام الماضي ليسجل 60.46 مليون جنيه، مقارنة بـ89.91 مليون جنيه خلال العام السابق عليه.