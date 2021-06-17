التخطيط تبحث التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المشروع القومي لتنمية الأسرة

دوت الخليج – التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لمصر، لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا المهمة.

وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، مستعرضة محاور خطة تنمية الاسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية، مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني.

وأوضحت الوزيرة، أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول علي الخدمات وصحة الأمهات.

كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.

وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، والسفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، وفريدريكا مايير، ممثلة الصندوق، المكتب القطري بمصر، وجيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، المكتب القطري بمصر.