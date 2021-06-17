إم إم جروب تطلب قيد أسهم زيادة رأس المال بقيمة 119.8 مليون جنيه

دوت الخليج – أعلنت إدارة البورصة، اليوم الخميس، تقدم شركة “إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية”، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وأوضحت أن الشركة تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال من 479,5 مليون جنيه إلى 599,4 مليونا بزيادة قدرها 119,88 مليون جنيه موزعة على عدد 193,359,375 سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين من أرباح العام وفقا للقوائم المالية في 31/12/2020.

وأشارت البورصة إلى أن المستندات المقدمة من إم إم جروب للصناعة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.