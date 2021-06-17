خسائر أسمنت سيناء ترتفع 40% مسجلة 148 مليون جنيه الربع الأول

فهد حسين – زادت خسائر شركة أسمنت سيناء، عن الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 40% على أساس سنوي، مسجلة 147.97 مليون جنيه، من 105.81 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، زيادة صافي المبيعات إلى 282.62 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، من 211.74 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كانت القوائم المالية المستقلة للشركة، قد أظهرت ارتفاع الخسائر إلى 146.23 مليون جنيه الربع الأول من العام الجاري، من 105.44 مليون جنيه لنفس الترة من العام 2020.

كما ارتفع صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021 لتسجل 282.72 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 211.73 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020، بحسب القوائم المالية المستقلة.

وبلغت خسائر شركة أسمنت سيناء خلال 2020 ما قيمته 560.27 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 446.124 مليون جنيه خلال العام السابق له.