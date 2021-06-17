بريطانيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتسوية النزاع بين إيرباص وبوينج

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فرانس برس _ أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية اليوم أن المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء النزاع التجاري بشأن الدعم المالي الممنوح لإيرباص وبوينج.
وينص الاتفاق على أن تعلق لخمس سنوات الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت. وجاء هذا الإعلان بعد يومين من اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ونجحت بريطانيا في تسوية النزاع المستمر منذ 17 عاما بعد اجتماع في العاصمة البريطانية بين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس والممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي.
وكانت لندن وواشنطن وقعتا هدنة في وقت سابق من هذا العام ما منحهما بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وفرضت الرسوم الجمركية الأمريكية في أكتوبر 2019.
وكانت المملكة المتحدة تأمل في أن تسهل تسوية هذا النزاع المحادثات بشأن اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي لم تحرز تقدمًا يذكر.
ومع خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير، تفاوضت لندن على اتفاقية مع الولايات المتحدة بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن الثلاثاء تعليق الرسوم الجمركية لخمس سنوات.
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