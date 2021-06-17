البورصة تقر خفض رأسمال بالم هيلز للتعمير إلى 6.16 مليار جنيه

فهد حسين – وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة، في اجتماعها أمس الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير من 6.24 جنيه مصري إلى 6.16 مليار جنيه مصري، بتخفيض قيمته 72.7 مليون جنيه عبر إعدام أسهم خزينة.

واوضحت البورصة في بيان اليوم الخميس، أن تخفيض رأس المال سيتم بإعدام عدد 36350000 سهم خزينة والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 6.16 مليار جنيه موزع على عدد 3081249635 سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم “.

كما وافقت اللجنة على أن تدرج أسهم بالم هيلز للتعمير بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 21 يونيو الجاري كما يلي:( ص 1 : ص 17) 3081249635 سهم.