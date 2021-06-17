مجموعة QNB تتصدر قائمة فوربس لأقوى 50 مصرفا في الشرق الأوسط

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إسلام فضل _ تصدرت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائمة فوربس لأقوى 50 مصرفاً في الشرق الأوسط التي تضم أقوى البنوك التي نجحت في دفع نموّ إقتصاديات المنطقة.
واحتلت مجموعة QNB المركز الأول بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأرباحاً بقيمة 3.3 مليار دولار.
ووفقاً لإغلاقات الأسواق المالية في 6 يونيو 2021، بلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ «أقوى 50 مصرفاً في الشرق الأوسط» ما يوازي 513.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة إجمالي أصولها مجتمعة 2.5 تريليون دولار.
وقد قامت فوربس الشرق الأوسط بجمع المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة وتم تصنيف البنوك بناءً على المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية.
والجدير بالذكر أن مجموعة QNB كانت قد نالت مؤخراً المركز الثاني في تصنيف فوربس الشرق الأوسط لـ«أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021».
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