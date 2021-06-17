مؤشرات بورصة الكويت تواصل التباين للجلسة الثانية.. والعام يرتفع 0.2%

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فهد حسين – أنهت بورصة الكويت جلسة تداول اليوم الخميس، على تباين مؤشراتها للجلسة الثانية على التوالي، ليصعد المؤشر العام إجمالا بنسبة 0.20% إلى مستوى 6393.51 نقطة بالختام، وسط تباين السيولة وحجم التداولات.
وارتفع مؤشر السوق الأول 0.28%، فيما تراجع المؤشران الرئيسي، و”رئيسي 50″ بنسبة 0.05% لكلهما.
وزادت السيولة المتداولة إلى 69.91 مليون دينار في جلسة اليوم، من 69.1 مليون دينار الجلسة السابقة،فيما تقلص حجم التداولات إلى 336.42 مليون سهم مقابل 382.09 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.
وسيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات 9 قطاعات، تصدرهم السلع الاستهلاكية مرتفعا 1.12%، يما تراجع قطاعا الخدمات المالية والرعاية الصحية بنسبة 0.11% و0.23% على الترتيب، واستقر قطاعا الخدمات الاستهلاكية والمنافع.
وجاء سهم “السورية” على رأس الرابحين مرتفعا 10.77% بختام التداولات، فيما تصدر سهم “استهلاكية” قائمة الخاسرين منخفضا بنحو 9.09%.
وكان سهم “الكويت الوطني” الأنشط خلال الجلسة من حيث السيولة التي بلغت 9.45 مليون دينار مرتفعا بنسبة 0.12%، فيما استحوذ سهم “مزايا” على أعلى نشاط في أحجام التداولات بعدد 32.28 مليون سهم ليرتفع بنحو 5.26%.
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