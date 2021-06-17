وزير الإسكان يشهد احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

حضر الاحتفالية مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستشاري المشروع ومسئولي شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع.

وقال الدكتور عاصم الجزار: “اليوم نحتفل ونوثق مراحل مختلفة لنمو وتطور الدولة المصرية، وتلك المراحل لنا فيها كثير من الشركاء”، مؤكداً أنه في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم البدء في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في ربوع مصر المختلفة.

وأضاف أننا نشهد ثمرة التعاون بين مصر والصين، حيث تمتد جذور التعاون بينهما إلى العديد من السنوات، وسيكون مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة علامة جديدة تُضاف إلى سجل البنائين المصريين، وتعاونهم مع الدول الشقيقة لجلب التكنولوجيات الحديثة فى علوم البناء، وترجمة هذا التعاون إلى أشكال مستمرة من المشروعات التنموية في مصر.

وأوضح الوزير، أن مصر تشهد معدلات نمو وتسارع في وتيرة البناء بمختلف المشروعات، سواء التي تنفذها شركات المقاولات المصرية أو التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشقيقة، حيث اكتسب جميع العاملين في القطاع نمطاً متسارعا فى عملية التنمية والبناء.

كما تقدم الدكتور عاصم الجزار بالشكر العميق لدولة الصين الشعبية الشقيقة، ولشركة (cscec) الصينية، المنفذة للمشروع، واستشاري المشروع، ومقاولي الباطن العاملين بالمشروع، وفرق العمل الخاصة بالمشروع من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروع جديد لتنفيذ أبراج بمدينة العلمين

وأشار الوزير إلى أنه في بداية الأسبوع المقبل، سنشهد تدشين مشروع جديد لتنفيذ عدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، بالتعاون مع شركة (cscec) الصينية، وسيكون هذا المشروع أيضا علامة فارقة في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، وتشهد الفترة المقبلة المناسبات للاحتفال بتطور ونمو العديد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وأوضح وزير الإسكان أنه وبالتزامن مع تنفيذ الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، يتم تنفيذ أعمال الهيكل المعدني، وكذلك أعمال التشطيبات الداخلية، مشيراً إلى قرب انتهاء أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، علما بأنه سيتم تسليم أحد الأبراج بداية العام المقبل 2022، على أن تتوالى تسليمات باقي الأبراج خلال العام نفسه.

مشروع منطقة الأعمال المركزية يضاهي المشروعات العالمية

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، وهو يحقق جودة الحياة ويضاهي المشروعات المماثلة على مستوى العالم، حيث تضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأضاف: “أننا مستمرون بخطوات واثقة خلال الفترة المقبلة في تحقيق نمو أكبر بقطاع الإسكان، والذي يعد قاطرة للاقتصاد المصري”.

وقال مدير شركة (cscec) الصينية، إننا نشهد اليوم هذه اللحظة التاريخية، لاكتمال الهيكل الخرساني لأطول برج فى أفريقيا، وهو نتاج للتعاون المشترك بين مصر والصين، حيث إن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وهي علاقات شراكة استراتيجية شاملة وتتطور باستمرار.