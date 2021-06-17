طلبات إعانة البطالة الأمريكية تعاود الارتفاع وتسجل 412 ألف

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وكالات _ أفادت وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي على الرغم من الانتعاش المستمر في سوق العمل.
هذا وبلغ إجمالي الطلبات ضد البطالة للأسبوع المنتهي في 12 يونيو 412 ألف طلب، وهو تحسن عن الأسبوع السابق البالغ 375 ألف طلب.
هذا وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 360 ألف طلب.
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