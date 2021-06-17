مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.15%.. والتجاري الدولي ينخفض 0.71%

فهد حسين – واصل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بختام تداولات اليوم الخميس، هابطا بنسبة 0.15% إلى مستوى 9865.59 نقطة، وسط سيطرة المصريين على 94% من التعاملات التي سجلت صافي شراء بقيمة 100.7 مليون جنيه.

وواصل أيضا سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر هبوطه للجلسة الثانية بنسبة 0.71%، مغلقا عند مستوى 49.21 جنيه.

وصعد كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بالمؤشر الرئيسي بنسبة 2.73% و 2.01% على الترتيب.

وزادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم الخميس إلى 1.34 مليار جنيه من 1.25 مليارا في جلسة أمس، كما تم تداول 360.95 مليون سهما لـ 188 شركة عبر 45.989 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل ارتفاع 110 فقط، وسط استقرار أسعار 33 سهما.

وكانت أسهم تنمية للاستثمار العقاري والعز الدخيلة للصلب الإسكندرية، والمنصورة للدواجن والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية، والملتقى العربي للاستثمارات الأعلى ارتفاعا خلال الجلسة بنسب 80 و9.98 و9.17 و9.11 و9.09% على الترتيب.

في المقابل تصدرت أسهم أيكون والحديد والصلب للمناجم وبلتون المالية القابضة، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الخاسرين متراجعين بنسب 30.11 و9.52 و8.28 و8.05 و4.65% على الترتيب.

وسيطر البيع على تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة ، مسجلين صافي بقيمة 144.19 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 144.22 مليون جنيه، مقابل 28.86 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 43.45 مليون جنيه، بدعم مشتريات الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 58.99 مليون جنيه، مقابل 15.54 مليون جنيه صافي شراء سجلته المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 100.74 مليون جنيه، منها 68.09 مليون جنيه للأفراد، و32.64 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 94.33% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 1.81% والعرب على 3.86% بعد استبعاد الصفقات، كما سيطرت المؤسسات على 83.99% من تعاملات اليوم، مقابل 16% من نصيب الأفراد.