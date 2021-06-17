سوق الأسهم السعودية تهبط هامشيا.. وتاسي يسجل ملياري ريال مكاسب

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس، متراجعا 0.03% إلى مستوى 10853.12 نقطة، وسط السيولة الوفيرة وزيادة حجم التداولات.

وربح “تاسي” ملياري ريال مكاسب سوقية بارتفاع رأس المال السوقي لأسهمه إلى 9.729 تريليون ريال، من 9.727 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 14.12 مليار ريال من 8.768 مليارا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 419.028 مليون سهما من 264.27 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.

وسيطر الأداء الإيجابي على 12 قطاعا في السوق، بقيادة تجزئة السلع الكمالية الذي ارتفع 1.25%، كما ارتفعت قطاعات البنوك والتأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسب 0.36% و0.48% و0.35% على الترتيب، فيما تراجعت 8 قطاعات تصدرهم الإعلام والترفيه الذي هبط 2.02% بالختام.

وكان سهم “العقارية” الذي تصدر ارتفاعات السوق بصعوده 7.31% متصدرا قائمة الأسهم الرابحين وعددهم 85 سهما خلال الجلسة كما استحوذ على أعلى حجم تداولات في السوق بعدد 25.4 مليون سهما، فيما تصدر سهم “تعليم ريت” قائمة الخاسرين وعددهم 96 سهما بهبوطه 3.57%.

وكان سهم “الأهلي” الذي ارتفع إلى 54.6 ريالا للسهم صاحب السيولة الأعلى خلال الجلسة بقيمة 722.78 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) رابحا 198.97 نقطة، ليرتفع 0.86% إلى مستوى 23295.5 نقطة، بتداولات بلغت 22.12 مليون ريال.