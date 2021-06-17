المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي 2.4% في 2021

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– قال البنك المركزي المصري الإماراتي، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو 2.4 بالمئة في العام الجاري و3.8 بالمئة في 2022 إذ يتعافى الاقتصاد من القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا.
وأضاف في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو بنحو أربعة بالمئة في كلا العامين.
وقال في إشارة إلى حزمة مساعدات حكومية للتغلب على صعوبات سداد الديون “خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعالة في التخفيف من المخاطر التي شكلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة”.
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