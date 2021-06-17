- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أدى تراجع لأسهم قطاع التكنولوجيا إلى هبوط وول ستريت عند الفتح يوم الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يبدأ خفض تحفيزه في وقت مبكر عما هو متوقع، مما أدى لتزايد الضغوط على قطاع يُعتبر هشا أمام أسعار الفائدة المرتفعة.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 19.3 نقطة، أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 34014.38 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 3.3 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 4220.37 نقطة.
بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 40.6 نقطة أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 13999.126 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم التكنولوجيا تدفع وول ستريت للتراجع بداية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.