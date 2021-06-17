أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات في العالم

وكالات _ أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم أنها نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، إلى كبار المستثمرين المؤسسين.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثًا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمّنت الشرائح الثلاث مايلي:

– صكوك بقيمة مليار دولار أميركي، مستحقة في عام 2024، بمعدل ربح 0.946%.

– صكوك بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مستحقة في عام 2026، بمعدل ربح 1.602%.

– صكوك بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، مستحقة في عام 2031، بمعدل ربح 2.694%.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفذيين، أمين بن حسن الناصر: “أنا فخور بهذا الإنجاز النوعي الذي حققته أرامكو السعودية، ويعتبر الأكبر في تاريخ إصدار صكوكٍ بالدولار للشركات في العالم. ولا شك أن تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفًا من الطلب الأولي يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو السعودية وإستراتيجياتها المستقبلية، وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، خالد الدباغ: “نحن سعداء بالإقبال القوي على طرحنا الدولي الأول للصكوك والذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار”.