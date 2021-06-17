العناني يلتقي بوزير التجارة السعودي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم بوزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وذلك علي هامش زيارتهما الحالية لمصر. وتطرق الحديث إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنشيط السياحة وتبادل الأفكار للترويج السياحي وطرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات في مجال السياحة. وفي نهاية اللقاء قام الدكتور خالد العناني بإهداء وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية مستنسخاً أثرياً من نتاج أعمال مصنع المستنسخات الأثرية والذي تم افتتاحه في مارس الماضي.

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