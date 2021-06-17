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بريطانيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر

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روسيا اليوم _ أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11007 إصابات جديدة.

وكانت بريطانيا سجلت أمس الأربعاء 9055 إصابة بالفيروس، وارتفع عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من 9 حالات إلى 19 تم الإبلاغ عنها أمس.

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وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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