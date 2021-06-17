إيطاليا تسجل 37 وفاة و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

_ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 37 حالة وفاة جراء فيروس كورونا يوم الخميس مقابل 52 في اليوم السابق فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 1325 بعدما بلغت 1400 يوم الاربعاء.

وسجلت إيطاليا 127190 وفاة جراء كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير شباط العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى يوم الخميس.