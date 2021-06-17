مال وأعمال

إيطاليا تسجل 37 وفاة و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 37 حالة وفاة جراء فيروس كورونا يوم الخميس مقابل 52 في اليوم السابق فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 1325 بعدما بلغت 1400 يوم الاربعاء.

وسجلت إيطاليا 127190 وفاة جراء كوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير شباط العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى يوم الخميس.

CSR_2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 37 وفاة و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا