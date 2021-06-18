الجزار يبحث مع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ووزير التجارة فرص التعاون المشترك

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، وما يتم تنفيذه من مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يبين حجم الإنجاز بالعلمين الجديدة، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً فى مختلف المجالات، وعلى مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة السعودي، أن ما يجري في مصر من مشروعات تنموية، يُعد نقلة غير عادية، مضيفاً: رأينا مصر بشكل جديد، وحماس كبير، وهذا شئ يدعو إلى الفرح، متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على جهوده فى أعمال التنمية العمرانية بمصر.
وأضاف الوزير السعودي، أن هناك حراكا غير عادى فى عملية التنمية بمصر، وهناك جدية وشفافية، ووضوح فى الرؤية، وجودة فى التنفيذ، وهذا النهج بث إحساسا بالتفاؤل لدى المستثمرين، حيث قدم معه إلى مصر 35 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.
وأشار بندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى أن الإنجاز الذي رأيناه يتحقق في مصر بمختلف المجالات، خلال 5 سنوات، لم نره فى أى دولة أخرى.
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