الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة لشحن 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا للخارج

سي ان بي سي _ قال منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا المصنوعة في الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.

وقال جيف زينتس، منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في شحن الجرعات، مضيفا أن بعضها كان من المفترض أن يذهب إلى كندا الخميس ويمضي البعض الآخر في وجهته إلى البرازيل خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت كندا قالت إنها تتوقع استلام نحو مليون جرعة من لقاح موديرنا من الولايات المتحدة الخميس. وفي وقت لاحق، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على Twitter إن واشنطن سلمت مليون جرعة إلى كندا.

وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو.

وكثفت الولايات المتحدة شحنات اللقاحات للخارج نظرا لتقدمها السريع في حملة تطعيم سكانها.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيشتري 500 مليون جرعة من شركة فايزر للتبرع بها للدول الفقيرة في 2021 و2022.

وتلقى أكثر من 175 مليون أمريكي جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا حتى الآن، تم تطعيم ما يقرب من 65% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة.

من جهة أخرى لا تزال دول مثل الهند والبرازيل تواجه تفشيا حادا للمرض وسكانها في حاجة ماسة للجرعات.

وقال زينتس إن الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تزيد عن 90 بالمئة منذ أواخر يناير كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

لكنه عبر عن قلقه إزاء معدلات التطعيم المنخفضة في بعض المجتمعات الأمريكية، خاصة مع انتشار سلالة جديدة خطيرة تم رصدها للمرة الأولى في الهند وتُعرف باسم متغير دلتا في الولايات المتحدة.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن وكالتها ستشرح تفاصيل اليوم الجمعة حول أكثر من 300 إصابة مؤكدة بالتهاب في القلب تم الإبلاغ عنها لدى أكثر من 20 مليون شاب ومراهق بعد أن تلقوا اللقاح.