أسعار الذهب تعوض بعض خسائرها وترتفع 1%

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_ ارتفعت أسعار الذهب اليوم واحدا في المائة إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1792 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1139 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض 4.5 في المائة في الأسبوع. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المائة إلى 1792.40 دولار.
وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى إيه.بي.إن أمرو إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار “الذي توقف لبرهة”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2536.08 دولار للأوقية لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس 2020 عقب انخفاض حاد بلغ 11 في المائة سجله أمس الخميس.
وارتفعت الفضة 1.8 في المائة إلى 26.38 دولار للأوقية لكنها منخفضة ما يزيد عن خمسة في المائة في الأسبوع. وقفز البلاتين 1.7 في المائة إلى 1076.43 دولار.
وأشار البنك المركزي المصري الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.
وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.
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