مخاوف التضخم تهبط بمؤشرات وول ستريت بداية التعاملات

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– فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن التضخم أقوى من المتوقع وإن الأمر سيستغرق المركزي عدة اجتماعات ليحدد الكيفية التي سيقلص بها حزم التحفيز.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 200.7 نقطة، أو ما يعادل 0.59 بالمئة عند الفتح إلى 33622.7 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 17.1 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 4204.78 نقطة.
بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.4 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 14096.929 نقطة.
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