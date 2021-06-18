رئيس وزراء إيطاليا يطالب بمزيد من الحوافز لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي

وكالات _ قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إنه يجب على واضعي السياسات الاكتفاء بإعادة النمو الاقتصادي إلى مستوى ما قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، مضيفا أنه حتى هذا الهدف يتطلب مزيدا من الحوافز.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي في خطاب على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي في مدينة برشلونة الإسبانية: “يجب أن يكون هدفنا في هذه المرحلة، على الأقل، إعادة النشاط الاقتصادي إلى المسار الذي كان عليه قبل تفشي الوباء”.

وتابع الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي بالقول: “لن نحقق هذا الهدف دون بذل مزيد من الجهد، ولهذا يجب علينا اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة”.

وأشار دراجي إلى أنه يجب على الحكومات التركيز على زيادة الطلب، وذلك بعد حماية الشركات من الإفلاس والعاملين من البطالة.

واختتم دراجي تصريحاته قائلا: “يجب أن نعمل لتسريع مسار النمو والوصول إلى مستوى ما قبل تفشي الوباء”.