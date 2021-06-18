المركزي الأوروبي يوفر 85 مليار دولار لدعم البنوك المتضررة من الجائحة

بلومبرج _ أعلن البنك المركزي المصري الأوروبي اعتزامه دعم بنوك منطقة اليورو بنحو 70 مليار يورو (85 مليار دولار) من خلال تمديد إجراء مصمم لمساعدة البنوك في مواصلة تقديم القروض للاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك المركزي المصري الأوروبي في بيان اليوم إنه سيسمح للبنوك بمواصلة استبعاد الودائع التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري عند حساب ملاءتها المالية لمدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس من العام المقبل. ويتيح هذا الإجراء للبنوك المستهدف زيادة معدل ملاءتها المالية بمقدار 0.7 نقطة مئوية في المتوسط،

ويستفيد من هذا الإجراء 39 بنكا.

كانت بلومبرج قد كشفت الأربعاء الماضي عن اعتزام البنك المركزي المصري الأوروبي تمديد هذه التسهيلات للبنوك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر انتهاء العمل بهذه التسهيلات يوم 27 يونيو الحالي قبل قرار تمديدها 9 أشهر إضافية.

وأشارت إلى أن قرار البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم يتعارض مع قرارات البنوك المركزية المماثلة مثل البنك المركزي المصري السويسري والأمريكي بإنهاء هذه الإجراءات في الموعد المقرر خلال العام الحالي.

ويشير هذا الموقف إلى أن منطقة اليورو تعتمد بصورة أكبر على القروض المصرفية وليس على أسواق المال في تمويل أنشطتها الاقتصادية.