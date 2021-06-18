مال وأعمال

المركزي الأوروبي يوفر 85 مليار دولار لدعم البنوك المتضررة من الجائحة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

بلومبرج _ أعلن البنك المركزي المصري الأوروبي اعتزامه دعم بنوك منطقة اليورو بنحو 70 مليار يورو (85 مليار دولار) من خلال تمديد إجراء مصمم لمساعدة البنوك في مواصلة تقديم القروض للاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك المركزي المصري الأوروبي في بيان اليوم إنه سيسمح للبنوك بمواصلة استبعاد الودائع التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري عند حساب ملاءتها المالية لمدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس من العام المقبل. ويتيح هذا الإجراء للبنوك المستهدف زيادة معدل ملاءتها المالية بمقدار 0.7 نقطة مئوية في المتوسط،
ويستفيد من هذا الإجراء 39 بنكا.

CSR_2021

كانت بلومبرج قد كشفت الأربعاء الماضي عن اعتزام البنك المركزي المصري الأوروبي تمديد هذه التسهيلات للبنوك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر انتهاء العمل بهذه التسهيلات يوم 27 يونيو الحالي قبل قرار تمديدها 9 أشهر إضافية.

وأشارت إلى أن قرار البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم يتعارض مع قرارات البنوك المركزية المماثلة مثل البنك المركزي المصري السويسري والأمريكي بإنهاء هذه الإجراءات في الموعد المقرر خلال العام الحالي.

ويشير هذا الموقف إلى أن منطقة اليورو تعتمد بصورة أكبر على القروض المصرفية وليس على أسواق المال في تمويل أنشطتها الاقتصادية.

 

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي الأوروبي يوفر 85 مليار دولار لدعم البنوك المتضررة من الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا