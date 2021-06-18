منظمة الصحة العالمية: وضع كورونا في إفريقيا يثير القلق الشديد

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روسيا اليوم _ قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الوضع الوبائي لجائحة كورونا في إفريقيا يثير القلق الشديد.
وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة “إن الأعداد المعلنة تجعل إفريقيا لا تبدو في وضع سيء”.
وأضاف أن القارة سجلت في الأسبوع الماضي أكثر بقليل من خمسة في المئة من حالات الإصابة في العالم و2.2 في المئة من الوفيات.
وأشار إلى أنه في ظل نقص الفحوص فإن “الوضع مقلق جدا جدا”.
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