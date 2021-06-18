مال وأعمال

لوفتهانزا الألمانية تسعى إلى سداد مساعدات الدولة في غضون أشهر

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وكالات _ تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران سداد المساعدات الحكومية التي حصلت عليها خلال أزمة جائحة كورونا في غضون أشهر قليلة.

وقال كارستن شبور رئيس الشركة خلال المؤتمر الوطني للطيران في شونفيلد “كنا من أوائل الشركات التي أنقذتها الحكومة، نريد أيضا أن نكون من أوائل الشركات التي تسدد أموال الإنقاذ، ونأمل في تحقيق ذلك قبل الانتخابات العامة، نحن نعمل على ذلك”.

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تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات العامة في ألمانيا ستجرى في 26 سبتمبر المقبل.

وتعهدت ألمانيا والنمسا وبلجيكا وسويسرا بتقديم تسعة مليارات يورو كمساعدات حكومية لـ “لوفتهانزا” بسبب الانهيار في الأعمال التجارية الناجم عن الجائحة العام الماضي، وبالتالي إنقاذها من الإفلاس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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