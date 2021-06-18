أسعار النفط ترتفع بدعم توقع أوبك تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي

_ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق بعد أن قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نموا محدودا لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.

قالت مصادر في أوبك إن مسؤولين بالمنظمة حصلوا من خبراء بالقطاع على توقعات الإنتاج الأمريكي. ويمنح هذا المنظمة المزيد من القدرة على إدارة السوق في الأمد القصير قبل زيادة قوية محتملة لإنتاج الخام الصخري في 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 73.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 1617 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو ما يعادل 0.93 بالمئة إلى 71.71 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو واحد بالمئة.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو “أسواق النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن زيادة إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لتغيير خطتها في دعم الأسعار”.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند التسوية. وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الخميس بضغط من قوة الدولار مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مصادر لرويترز إن مسؤولين من مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك وممثلين خارجيين حضروا اجتماعا يوم الثلاثاء يركز على الإنتاج الأمريكي. وتلقت أوبك إفادات من المزيد من الجهات المعنية بإصدار توقعات بشأن آفاق عامي 2021 و2022 في اجتماع منفصل عُقد يوم الخميس.

وبينما ثمة اتفاق عام على نمو محدود للإمدادات الأمريكية هذا العام، قال مصدر بالقطاع إن التوقعات لعام 2022 تتراوح من نمو قدره 500 ألف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر في إحدى الشركات التي تقدم التوقعات لأوبك “الاتجاه بشكل عام فيما يخص (النفط) الصخري أنه سيعود إذ أن الأسعار ترتفع لكن ليس بسرعة فائقة”.

وحدت من المكاسب معنويات سلبية ناجمة عن تواصل المخاوف حيال كوفيد-19.

وتفاقمت المخاوف في السوق بفعل تصريحات لكبير مفاوضي إيران يوم الخميس والذي قال إن المحادثات بين طهران وواشنطن بشان إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.