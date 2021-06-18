ماكرون: الاتحاد الأوروبي بحاجة لتنسيق سياسات إعادة فتح الحدود المتعلقة بكوفيد-19

_ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم الجمعة إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود المتعلقة بكوفيد-19.

وأضاف ماكرون “أعادت بعض الدول فتح حدودها في وقت سابق لأسباب تتعلق بصناعة السياحة، لكن علينا الحرص لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة