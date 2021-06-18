عملة بيتكوين المشفرة تتراجع 7% إلى 35431.15 دولار

وكالات _ انخفضت بيتكوين سبعة بالمئة إلى 35 ألفا و431.15 دولار بحلول الساعة 2002 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، لتخسر 2666.53 مقارنة مع سعر إغلاقها السابق.

انخفضت بيتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 45.4 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام عند 64 ألفا و895.22 دولار في 14 أبريل .

وانخفضت إثر، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، 8.66 بالمئة إلى 2165.68 دولار اليوم، لتخسر 205.45 دولار من سعر الإغلاق السابق.