- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ انخفضت بيتكوين سبعة بالمئة إلى 35 ألفا و431.15 دولار بحلول الساعة 2002 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، لتخسر 2666.53 مقارنة مع سعر إغلاقها السابق.
انخفضت بيتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 45.4 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام عند 64 ألفا و895.22 دولار في 14 أبريل .
وانخفضت إثر، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، 8.66 بالمئة إلى 2165.68 دولار اليوم، لتخسر 205.45 دولار من سعر الإغلاق السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملة بيتكوين المشفرة تتراجع 7% إلى 35431.15 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.