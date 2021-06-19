مصر للطيران تعلن وقف العمل بتأشيرات المسافرين إلى أديس أبابا مؤقتا

دوت الخليج – أعلنت شركة مصر للطيران، وقف العمل مؤقتاً بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا، اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار يأتي في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا.

وأوصت مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com